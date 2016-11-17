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Ученик омской школы молотком проломил череп однокласснику

17 ноября 2016, 13:12
Назначена проверка.

На школьных занятиях по труду школьник, балуясь, кинул в своего одноклассника молоток. Последний госпитализирован.

Известно, что инцидент произошел в городской гимназии №146 во время урока по труду, когда ученики выполняли задание учителя - мастерили скворечник.

Один из мальчиков, который имеет отрицательные характеристики, схватив молоток, кинул его в своего одноклассника. Удар пришелся прямо в лоб.

В результате 13-летний гимназист госпитализирован в городскую больницу. Ему поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма.

Следователями омского комитета СУ СК России назначена доследственная проверка. Установленные причины и обстоятельства происшествия станут основанием для вынесения процессуального решения.


По материалам СУ СК России по омской области
Фото: иллюстрация

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