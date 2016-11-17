Ученик омской школы молотком проломил череп однокласснику

На школьных занятиях по труду школьник, балуясь, кинул в своего одноклассника молоток. Последний госпитализирован.
Известно, что инцидент произошел в городской гимназии №146 во время урока по труду, когда ученики выполняли задание учителя - мастерили скворечник.
Один из мальчиков, который имеет отрицательные характеристики, схватив молоток, кинул его в своего одноклассника. Удар пришелся прямо в лоб.
В результате 13-летний гимназист госпитализирован в городскую больницу. Ему поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма.
Следователями омского комитета СУ СК России назначена доследственная проверка. Установленные причины и обстоятельства происшествия станут основанием для вынесения процессуального решения.
По материалам СУ СК России по омской области
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