Столкновение маршрутки и такси в Омске: автомобиль вылетел с дороги

Сегодня, 17 ноября, утром через социальные сети очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска: «Перекресток улиц 24-я Северная – Герцена».
Один из автомобилей частично вылетел с дороги и уткнулся в сугроб. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Очевидцы отмечают, что в этом районе начинает собираться затор – как раз во время утреннего часа пик. Это же фиксирует и сервис Яндекс.Пробки.
В целом по городу нагрузка на дорожную сеть пока находится на уровне 4 баллов. В морозы часть автолюбителей предпочитает добираться до работы или учебы на общественном транспорте.
Фото: vk.com/aomsk