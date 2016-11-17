Столкновение маршрутки и такси в Омске: автомобиль вылетел с дороги

Один из автомобилей частично вылетел с дороги и уткнулся в сугроб. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Очевидцы отмечают, что в этом районе начинает собираться затор – как раз во время утреннего часа пик. Это же фиксирует и сервис Яндекс.Пробки.