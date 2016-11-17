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Столкновение маршрутки и такси в Омске: автомобиль вылетел с дороги

17 ноября 2016, 08:33
Сообщение очевидцев.

Сегодня, 17 ноября, утром через социальные сети очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска: «Перекресток улиц 24-я Северная – Герцена».

Один из автомобилей частично вылетел с дороги и уткнулся в сугроб. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Очевидцы отмечают, что в этом районе начинает собираться затор – как раз во время утреннего часа пик. Это же фиксирует и сервис Яндекс.Пробки.


В целом по городу нагрузка на дорожную сеть пока находится на уровне 4 баллов. В морозы часть автолюбителей предпочитает добираться до работы или учебы на общественном транспорте.


Фото: vk.com/aomsk



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