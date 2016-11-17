Спасатели на время аномальных холодов организовали пункты обогрева

При нынешних сильных морозах, которые накрыли Омский регион, одной из главных задач спасателей является обеспечение безопасности на автодорогах области.
Сегодня на Новосибирском тракте был открыт мобильный пункт обогрева, ход данного мероприятия проконтролировал генерал-майор Владимир Корбут, возглавляющий ГУ МЧС РФ по Омской области.
Пункт обогрева предназначен для автомобилистов, которым в холодное время года нужно переждать неблагоприятные погодные условия, или для тех, кто попал на трассе в ДТП.
В палатках, оборудованных тепловыми пушками, есть столовая, в которой попавшие в сложную ситуацию водители могут согреться чаем, поесть кашу, зарядить мобильные устройства или просто отдохнуть.
Кроме того, в зоне расположения пункта обогрева прошел смотр спецтехники, в частности, аварийно-спасательного автомобиля, автомобиля повышенной проходимости, снегохода, патрульного автомобиля, квадроцикла, автомобиля медицинской помощи и инженерной техники.
Владимир Корбут отметил, что на постоянном контроле МЧС РФ находятся риски, связанный с возникновением ЧС на автомобильном транспорте. На дорогах федерального значения на территории региона функционирует 7 подвижных и 40 стационарных пунктов обогрева, на дорогах регионального значения – 24 подвижных и 42 стационарных.
Помимо этого, в постоянной готовности от МЧС находится 48 единиц техники и 163 человека для реагирования на ЧС, вызванных неблагоприятными метеоусловиями, на автодорогах.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области