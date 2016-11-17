Разъяснение основных положений законодательства о порядке приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях правоохранительными органами Российской Федерации.



Процедура приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в правоохранительных органах РФ регламентируется уголовно-процессуальным законодательством, а также ведомственными приказами указанных органов.



Согласно указанным нормативным актам сообщения о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности принимаются во всех правоохранительных органах РФ.



Заявление о преступлении может быть сделано заявителем в устном или письменном виде.



Устное сообщение о преступлении на основании ч. 3 ст. 141 УПК РФ вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе и документах, удостоверяющих его личность. При этом, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.