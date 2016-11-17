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Сообщение о преступлении

17 ноября 2016, 10:10
Сообщение о преступлении

Разъяснение основных положений законодательства о порядке приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях правоохранительными органами Российской Федерации.

Процедура приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в правоохранительных органах РФ регламентируется уголовно-процессуальным законодательством, а также ведомственными приказами указанных органов.

Согласно указанным нормативным актам сообщения о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности принимаются во всех правоохранительных органах РФ.

Заявление о преступлении может быть сделано заявителем в устном или письменном виде.

Устное сообщение о преступлении на основании ч. 3 ст. 141 УПК РФ вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе и документах, удостоверяющих его личность. При этом, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия, то оно на основании ч. 4 ст. 141 УПК РФ вносится в протокол следственного действия. Заявитель при этом, предупреждается об уголовной ответственности предусмотренной ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе производится соответствующая отметка.

Письменное заявление о преступлении должно содержать сведения о заявителе и быть подписано им.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого сообщения с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Проверка сообщений о преступлениях проводится в течение 3 суток. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить этот срок до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности;
-о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

О принятом решении сообщается заявителю, при этом, ему разъясняется право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.


Помощник прокурора г. Омска
юрист 2 класса Ю.С. Тюнев

#Новости#Криминал#Происшествия
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