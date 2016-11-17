Скандал в омском Горсовете, депутаты спорят из-за бюджета

Сегодня на заседании горсовета депутаты, входящие в комитет по финансово-бюджетным вопросам, большинством голосов отвергли проект бюджета Омска на 2017 год. "За" проголосовали лишь двое из 12-ти депутатов. Как сообщает
«Мне тяжело говорить о бюджете, за счёт которого мы даже поддержание штанов не обеспечиваем. Муниципальный долг ежегодно возрастает на 800-900 млн рублей, - прокомментировал глава комитета Юрий Федотов.
Развитие ситуации теперь может пойти двумя путями. Либо 23 ноября городской парламент проигнорирует рекомендации комитета по финансово-бюджетным вопросам и примет проект городского бюджета в первом чтении, либо примет точку зрения комитета и отвергнет документ. В последнем случае есть риск вхождения города в новый год без главного финансового документа.
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