Скандал в омском Горсовете, депутаты спорят из-за бюджета

Сегодня на заседании горсовета депутаты, входящие в комитет по финансово-бюджетным вопросам, большинством голосов отвергли проект бюджета Омска на 2017 год. "За" проголосовали лишь двое из 12-ти депутатов. Как сообщает ИА «Омск здесь» обсуждение бюджета шло около двух часов, депутаты резко раскритиковали размеры бюджета.