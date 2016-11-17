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Сильнейшие 37-градусные морозы продлятся до 20 ноября

17 ноября 2016, 12:09
СМС-сообщения от спасателей.

Предупредительные сообщения приходят омичам от омских спасателей на мобильные телефоны.

Сотрудники МЧС напоминают, что по прогнозам синоптиков, ночи с четверга на пятницу (с 17-го на 18-го ноября), и с пятницы на субботу (с 18-го на 19-го ноября) станут самыми морозными на этой неделе. Отрицательные аномалии продержатся в Омске и области до конца недели.


Дальнейшее смягчение стужи прогнозируется только после 20 ноября.


В связи с этим, ГУ министерства по чрезвычайным ситуациям Омской области рекомендует воздержаться в этот период от длительных поездок и длительного пребывания на морозе. Выходя на улицу, необходимо как можно теплее одеться и обуться, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.


Нужно быть предельно осторожными с обогревательными элементами в жилых домах, не использовать одновременно большое количество розеток, отказаться от обогревателей «кустарного» производства. Ни в коем случае не оставлять без присмотра горящие печи и раскаленные предметы. По возможности правила пожарной безопасности разъяснить и детям.

Температурный режим сегодня днем, 17 ноября, составит от -23 до -28 градусов. Слабый ветер – северного направления скоростью от 2 до 7 м/с.


Без существенных осадков пройдут следующие два дня – пятница и суббота, 18 и 19 ноября.


Температура днем – от 27 до 32 градусов ниже нуля, ночью возможно понижение температуры до -37.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, «Обь-Иртышского УГМС»
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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