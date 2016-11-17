Сильнейшие 37-градусные морозы продлятся до 20 ноября

Сотрудники МЧС напоминают, что по прогнозам синоптиков, ночи с четверга на пятницу (с 17-го на 18-го ноября), и с пятницы на субботу (с 18-го на 19-го ноября) станут самыми морозными на этой неделе. Отрицательные аномалии продержатся в Омске и области до конца недели.