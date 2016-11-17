Город55
ГлавноеВсе новости

Прокуратура проверит детский сад с опасными лампами в Омске

17 ноября 2016, 11:32
Проверка по сообщениям из СМИ.

Городская прокуратура организовала проверку по сообщениям, поступившим из средств массовой информации, о том, что в подвале омского детского сада обнаружены опасные люминесцентные лампы, которые хранятся без соблюдения правил их утилизации.


Ранее: в одном из сюжетов на омском телеканале говорилось о детском саде №249 комбинированного типа города Омска. В частности, сообщалось, что в подвале этого образовательного учреждения хранятся в нарушение закона люминесцентные лампы.


В ходе назначенной проверки сотрудниками прокуратуры города Омска будет дана оценка действиям или бездействию ответственным лицам образовательного учреждения, включая представителей департамента образования городской администрации по части соблюдения норм и правил о безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников.


Если же будут выявлены факты, подтверждающие информацию, которая вышла на телеканале в новостном видеосюжете, прокуратура города Омска примет меры реагирования.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31