Прокуратура проверит детский сад с опасными лампами в Омске

Городская прокуратура организовала проверку по сообщениям, поступившим из средств массовой информации, о том, что в подвале омского детского сада обнаружены опасные люминесцентные лампы, которые хранятся без соблюдения правил их утилизации.
Ранее: в одном из сюжетов на омском телеканале говорилось о детском саде №249 комбинированного типа города Омска. В частности, сообщалось, что в подвале этого образовательного учреждения хранятся в нарушение закона люминесцентные лампы.
В ходе назначенной проверки сотрудниками прокуратуры города Омска будет дана оценка действиям или бездействию ответственным лицам образовательного учреждения, включая представителей департамента образования городской администрации по части соблюдения норм и правил о безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников.
Если же будут выявлены факты, подтверждающие информацию, которая вышла на телеканале в новостном видеосюжете, прокуратура города Омска примет меры реагирования.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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