Пожар в жилом доме Омска, найдено обгоревшее тело

Информация о пожаре в частном секторе в Центральном административном округе поступило в 04:01. Сообщалось, что на улице 2-я Дорожная горит частный дом. На момент прибытия пожарных огнем был объят брусовой дом размером 6 на 6 метров, а также пристроенная к дому веранда размером 3 на 6 метров. Произошло обрушение кровли.