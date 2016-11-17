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Пожар в жилом доме Омска, найдено обгоревшее тело

17 ноября 2016, 10:26
Утренняя трагедия в Центральном округе.

Информация о пожаре в частном секторе в Центральном административном округе поступило в 04:01. Сообщалось, что на улице 2-я Дорожная горит частный дом. На момент прибытия пожарных огнем был объят брусовой дом размером 6 на 6 метров, а также пристроенная к дому веранда размером 3 на 6 метров. Произошло обрушение кровли.

Приехавшие на место происшествия спасатели в составе 19 человек и 4 машин спецтехники ликвидировали открытый огонь спустя 16 минут.

В результате позднего обнаружения возгорания и позднего обращения к спасателям, дом и веранда, поврежденные огнем, полностью разобраны (площадь - 54 квадратных метра).

Спустя два часа пожар полностью ликвидирован. На месте трагедии обнаружено обгоревшее тело человека.

«Личность погибшего при пожаре человека устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального управления по чрезвычайным ситуациям.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

Фото: иллюстрация

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