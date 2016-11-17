Погоня по Омску за внедорожником с нетрезвым водителем, видео

Сотрудники полиции провели задержание водителя Toyota Land Cruiser, пытавшегося скрыться после требования экипажа ДПС об остановке.
Информация о подозрительном мужчине поступила в дежурную часть полиции от граждан, которые заметили, что у кафе около пяти утра стоит внедорожник со спящим внутри водителем.
Экипаж ДПС выехал на место, указанный автомобиль был замечен в районе улицы Перелета недалеко от перекрестка с проспектом Комарова. После требования остановиться Toyota Land Cruiser припарковалась недалеко от дома №8 по пр. Комарова.
Сотрудники Госавтоинспекции попросили водителя показать документы, но мужчина продолжительное время этого не делал, а на требование выйти из машины закрыл дверь и начал движение и попытался скрыться.
Экипаж ДПС начал преследование внедорожника. Задержание произошло около половины седьмого утра в районе поселка Верхний Карбуш.
Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области сообщает: предварительная проверка показала, что мужчина 1979 г.р. находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.
Водитель отстранен от права управления машиной, внедорожник помещен на штрафстоянку. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.