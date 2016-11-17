Операция КТО на территории Музыкального театра, заложники

15-17 ноября 2016 года оперативным штабом в Омской области проведено плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.
Согласно замыслу активной фазы учения группой террористов, участники которой имеют спецподготовку и боевой опыт, осуществлен захват Омского государственного музыкального театра. Под угрозой уничтожения заложников из числа посетителей и сотрудников театра преступниками выдвинуты требования к органам власти.
Складывающаяся обстановка осложнялась большой концентрацией заложников в здании театра, присутствием среди захваченных лиц значительного числа малолетних детей, наличием у преступников взрывного устройства большой мощности, а также нахождением объекта теракта в густонаселенном районе г.Омска.
Для локализации террористической угрозы к работе приступил оперативный штаб в Омской области. После анализа ситуации в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии терроризму» руководителем оперативного штаба – начальником УФСБ России по Омской области генерал-майором Кондратенко В.В. было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО). Часть территории Центрального округа г. Омска была объявлена территорией проведения КТО, на которой вводился соответствующий правовой режим.
В учебных мероприятиях были задействованы руководители подразделений областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ УФСБ, Центра специальной связи и информации ФСО, воинских частей ВВ МВД и Омского гарнизона, Правительства Омской области, администрации г. Омска и других заинтересованных ведомств.
Стоит отметить, что целью командно-штабного учения является повышение навыков именно у руководящего состава федеральных и региональных органов власти по управлению подразделениями в условиях угрозы совершения теракта и непосредственно в ходе проведения контртеррористической операции по его пресечению. Такой формат учения предполагает отработку учебных задач с использованием картографических и схематических документов, отражающих особенности дислокации объектов учения и поэтапное изменение обстановки.
По предварительной оценке руководства учения все поставленные цели и задачи достигнуты. После детального разбора всех этапов будут подведены окончательные итоги и поставлены задачи по устранению выявленных недостатков.
Данное учение проведено в соответствии с планом мероприятий оперативного штаба в Омской области, который функционирует на постоянной основе при координирующей роли Национального антитеррористического комитета и является элементом реализации целостной общегосударственной системы мер по противодействию терроризму.
Источник: УФСБ России по Омской области