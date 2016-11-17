Омским пенсионерам заплатят 3 млрд рублей

В январе 2017 года более 580 тысяч омских пенсионеров получат либо на банковский счет, либо по почте единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.
На подобные компенсационные выплаты потребуется 3 миллиарда рублей. Напомним, что в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий, которая была проиндексирована на 4%, а не с учетом роста потребительских цен, Правительство РФ приняло решение об осуществлении в январе следующего года единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщает сайт Омской Губернии.
Сергей Тодоров, занимающий пост управляющего отделением ПФ РФ по Омской области, отметил, что пожилым людям никуда не нужно обращаться за назначением выплаты, которая будет производиться беззаявительном порядке. Реализация будет проходить тем же способом, что и обычно – либо зачислением на банковский счет пенсионера, либо денежные средства доставит почтальон.
Кроме того, отмечается, что гражданам, получающим пенсию в первой половине месяца, выплату принесут отдельно, остальные получат ее вместе с самой пенсией.
Также в омском отделении Пенсионного фонда обратили внимание на тот факт, что гражданам, которые желают воспользоваться правом на получение единовременной выплаты за счет средств материнского капитала нужно подать соответствующее заявление на получение выплаты в размере 25 тысяч рублей до 30 ноября нынешнего года.
Воспользоваться единовременной выплатой можно вне зависимости от истекшего со дня рождения второго, третьего или последующих детей срока при условии, что второй или последующие дети были рождены в семье по 30 сентября 2016 года включительно.
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