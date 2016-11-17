Омским пенсионерам заплатят 3 млрд рублей

На подобные компенсационные выплаты потребуется 3 миллиарда рублей. Напомним, что в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий, которая была проиндексирована на 4%, а не с учетом роста потребительских цен, Правительство РФ приняло решение об осуществлении в январе следующего года единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщает сайт Омской Губернии.