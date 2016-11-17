Омичи замерзают в квартирах, ТЭЦ восстановит работу в ближайшее время

Как стало известно порталу Gorod55 от пресс-службы администрации города, в настоящее время ситуация с подачей тепла нормализуется. Параметры работы омской ТЭЦ-5 к данному моменту уже соответствуют нормативам. В связи с этим теплоснабжение всех потребителей нормализуется в течение сегодняшнего дня, об этом представители ТГК-11 заявили на заседании межведомственной комиссии, посвященной вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Омска.