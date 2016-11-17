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Омичи замерзают в квартирах, ТЭЦ восстановит работу в ближайшее время

17 ноября 2016, 12:39
Нормализация подачи тепла.

С редакцией портала Gorod55 связались жители Центрального округа Омска, проживающие на улице Маяковского. Омичи выразили обеспокоенность ситуацией с подачей тепла, температура воздуха в квартире составляет +17, в то время как по нормативам она должна составлять не менее +22.

Напомним, что проблемы с отоплением у жителей Центрального, Октябрьского и Ленинского округов связаны с временным снижением температурных режимов на 8-10 градусов на ТЭЦ-5. В связи с этим накануне велись ремонтные работы котлоагрегата, а также работы по восстановлению температуры.

Как стало известно порталу Gorod55 от пресс-службы администрации города, в настоящее время ситуация с подачей тепла нормализуется. Параметры работы омской ТЭЦ-5 к данному моменту уже соответствуют нормативам. В связи с этим теплоснабжение всех потребителей нормализуется в течение сегодняшнего дня, об этом представители ТГК-11 заявили на заседании межведомственной комиссии, посвященной вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Омска.

Отмечается, что температура теплоносителя на подающем трубопроводе от электростанции в настоящее время в соответствии заданным температурным графикам превышает 100 градусов по Цельсию.

Получить консультацию касательно вопроса восстановления качества теплоснабжения омичи могут в диспетчерской службе АО «Омск РТС» по телефонам: 40-06-91, 40-33-30.


Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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