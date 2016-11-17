Омичи замерзают в квартирах, ТЭЦ восстановит работу в ближайшее время

С редакцией портала Gorod55 связались жители Центрального округа Омска, проживающие на улице Маяковского. Омичи выразили обеспокоенность ситуацией с подачей тепла, температура воздуха в квартире составляет +17, в то время как по нормативам она должна составлять не менее +22.
Напомним, что
Как стало известно порталу Gorod55 от пресс-службы администрации города, в настоящее время ситуация с подачей тепла нормализуется. Параметры работы омской ТЭЦ-5 к данному моменту уже соответствуют нормативам. В связи с этим теплоснабжение всех потребителей нормализуется в течение сегодняшнего дня, об этом представители ТГК-11 заявили на заседании межведомственной комиссии, посвященной вопросам устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Омска.
Отмечается, что температура теплоносителя на подающем трубопроводе от электростанции в настоящее время в соответствии заданным температурным графикам превышает 100 градусов по Цельсию.
Получить консультацию касательно вопроса восстановления качества теплоснабжения омичи могут в диспетчерской службе АО «Омск РТС» по телефонам: 40-06-91, 40-33-30.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved