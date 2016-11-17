Омичи вмерзают в маршрутки и жалуются на произвол частников

Реальность такова, что в сильные морозы автобусные печки не успевают за короткое время остановки прогреть автобус. При этом нормативы температуры воздуха в салоне регламентированы, их можно найти в ГОСТ 50993 1996 года. Сейчас температура в зоне головы пассажиров должна составлять около 10 градусов, в зоне ног – около 0.



В исполнительной дирекции саморегулирующейся организации «Омские перевозчики» порталу Gorod55.ru сообщили, что до настоящего момента с такими вопросами не сталкивались. По словам представителя организации, конкретные температурные показатели в автобусах и маршрутках санитарными нормами не зафиксированы; однако в документации для метро и поездов дальнего следования присутствуют: