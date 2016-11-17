Омичи вмерзают в маршрутки и жалуются на произвол частников

В связи с наступившими в Омске холодами температура воздуха понижается не только на улице и в квартирах омичей, но и в общественном транспорте. Заледеневшие окна, поручни, покрытые инеем и пар изо рта – доехать из одного конца города в другой в таком холоде практически нереально. Как заставить водителя маршрутки подбавить тепла и не отморозить ноги, сидя у автобусных дверей? Портал Gorod55.ru изучил ряд ГОСТов, связанных с требованиями к работе автотранспортных средств, в том числе системы отопления, а также связался с городским департаментом транспорта и омскими перевозчиками.
- Поскольку автобусы ходят по городским маршрутам, они вынуждены делать остановки на небольших расстояниях. Автобусы открывают все двери на каждой остановке, из-за чего салон выстужается, и даже если система отопления работает на максимуме, она не справляется, сообщили порталу Gorod55.ru в департаменте транспорта Омска.
Реальность такова, что в сильные морозы автобусные печки не успевают за короткое время остановки прогреть автобус. При этом нормативы температуры воздуха в салоне регламентированы, их можно найти в ГОСТ 50993 1996 года. Сейчас температура в зоне головы пассажиров должна составлять около 10 градусов, в зоне ног – около 0.
В исполнительной дирекции саморегулирующейся организации «Омские перевозчики» порталу Gorod55.ru сообщили, что до настоящего момента с такими вопросами не сталкивались. По словам представителя организации, конкретные температурные показатели в автобусах и маршрутках санитарными нормами не зафиксированы; однако в документации для метро и поездов дальнего следования присутствуют:
- В современных газелях, которые возят омичей, есть кондиционеры и печки. Включать их в морозное время – святая обязанность водителя. Ему же самому иначе будет холодно. Другой вопрос в том, что маршрутки постоянно останавливаются, чтобы подобрать или высадить пассажиров. И часто открываемые в -30 двери тепла не добавляют.
Известно, что в отдельных российских городах принята норма, согласно которой температура в автобусах в холода должна быть на 20 градусов выше, чем на улице. О низкой температуре воздуха в салоне автобуса или маршрутки омичи могут сообщать руководству ПАТП, либо перевозчику. При департаменте транспорта действует единая диспетчерская служба, в которую также можно сообщить о холодном транспорте, по телефону 78-79-66.