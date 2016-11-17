Омичи в среднем зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц

По данным ведомства, размер номинальной заработной платы на октябрь нынешнего года составил 28069,8 рублей. В прошлом месяце этот показатель находился на уровне 27504,5 рублей. Что касается реальной заработной платы, то, в сравнении с октябрем прошлого года, она выросла на 1,2%.