Омичи в среднем зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц

Омскстат представил информацию о макроэкономических показателях региона. В опубликованных статистических данных ведомства содержатся сведения о средней номинальной и реальной заработных платах, а также о состоянии безработицы в области.
По данным ведомства, размер номинальной заработной платы на октябрь нынешнего года составил 28069,8 рублей. В прошлом месяце этот показатель находился на уровне 27504,5 рублей. Что касается реальной заработной платы, то, в сравнении с октябрем прошлого года, она выросла на 1,2%.
При этом среднемесячная номинальная зарплата в области за январь – октябрь нынешнего года выросла, в сравнении с прошлым годом, на 5,4%, состав 27705,6 рублей, тем не менее, реальная зарплата уменьшилась на 0,9%.
Увеличилась на 6,2% и средняя численность безработных за январь – октябрь 2016 года, составившая 74,9 тысяч человек.
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