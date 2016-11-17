Город55
ГлавноеВсе новости

На Левобережье девушка на Тойоте сбила девочку и попыталась скрыться

17 ноября 2016, 21:26
ДТП на пешеходном переходе.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе города Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 17 ноября, около 17 часов.

Предварительно установлено, что 30-летняя водитель а/м Toyota RAV4 при движении по улице 70 лет Октября в районе дома №17к3 сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Итог ДТП: девочке 1999 г.р. потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что после наезда на пешехода, водитель пыталась скрыться с места происшествия, но была задержана другими участниками дорожного движения и передана сотрудникам ГИБДД. Ведется проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20