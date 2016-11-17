На Левобережье девушка на Тойоте сбила девочку и попыталась скрыться

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе города Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 17 ноября, около 17 часов.
Предварительно установлено, что 30-летняя водитель а/м Toyota RAV4 при движении по улице 70 лет Октября в районе дома №17к3 сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Итог ДТП: девочке 1999 г.р. потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что после наезда на пешехода, водитель пыталась скрыться с места происшествия, но была задержана другими участниками дорожного движения и передана сотрудникам ГИБДД. Ведется проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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