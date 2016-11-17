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Маршрутка осталась без двери, водитель повез пассажиров дальше

17 ноября 2016, 09:52
Необычный инцидент.

Накануне в социальных сетях омичка рассказала о «креативности» водителя маршрутного микроавтобуса, перевозившего пассажиров в автомобиле без двери, которая сломалась.

По словам девушки, после поломки двери водитель пассажирского микроавтобуса просто снял ее и занес в салон, после чего продолжил следование по маршруту. Очевидцы, заснявшие поездку транспортного средства без двери, опубликовали сделанные записи в социальных сетях.


Стоит отметить, что омские маршрутки не в первый раз теряют двери. Схожий инцидент произошел в сентябре с «Газелью» на остановке ДК «Химик». У автомобиля отвалилась дверь после того, как ее попыталась открыть девушка.


Фото: vk.com/omsk_vk

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