Маршрутка осталась без двери, водитель повез пассажиров дальше

Накануне в социальных сетях омичка рассказала о «креативности» водителя маршрутного микроавтобуса, перевозившего пассажиров в автомобиле без двери, которая сломалась.
По словам девушки, после поломки двери водитель пассажирского микроавтобуса просто снял ее и занес в салон, после чего продолжил следование по маршруту. Очевидцы, заснявшие поездку транспортного средства без двери, опубликовали сделанные записи в социальных сетях.
Стоит отметить, что омские маршрутки не в первый раз теряют двери. Схожий инцидент произошел
Фото: vk.com/omsk_vk