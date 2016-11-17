Хозяин шкафа с дорогими падающими тарелками попросил помочь спасти их

В социальных сетях развернулась операция по спасению стопки тарелок, находящихся за запертой дверью шкафа.
Первоначально история с тарелками появилась на странице twitter.com/suigou, предположительно, пользователя из Японии. На серии фотографий видно, что шкаф с непослушными тарелками громадный, остекленный, с разнообразной посудой, запертой за большими дверями.
И условно «японец» постоянно пытается достать тарелки из этого шкафа, но сталкивается с тем, что тарелок много, все они в стопках и «потяни за одну», за ней потянутся и остальные.
Так вот, «японец» потянулся за одной тарелкой, и завалилась вся стопка. Он успел закрыть дверку шкафа и тарелки повисли так, что открой ее (дверку) снова, все посыплется вниз и разобьется.
Конечно «японец» поступил так, как это принято в наш интерактивный век – он запостил фото в Twitter и попросил жителей всего мира ему помочь.
Ответы были следующими:
«Разбей то стекло, что выше тарелок и аккуратно достань по одной»
«Продай шкаф вместе с содержимым и купи новую посуду»
«Расстели одеяла, чтоб все попадало и не разбилось»
«Возьми другие тарелки, а эти пусть лежат в шкафу дальше»
«Просто не открывай шкаф»
«Пригласи Йоду – он поможет»
И еще один вариант с постельными принадлежностями:
«Аккуратно приоткрой дверку и затолкай внутрь подушку, затем действую по обстоятельствам»
Некоторые пишут, что надо позвать супругу, предварительно завязав ей глаза, чтоб не боялась.
Знающие положение вещей пользователи усмотрели в рисунке на тарелках «фирму» и посчитали, что стопка посуды может стоить гораздо дороже самого шкафа. И тогда вся история становится более драматичной, чем казалось на первый взгляд.
«Надо было покупать одноразовые тарелки, они бы не разбились»
В общем «японец» остался без дельных советов и по некоторым данным часть тарелок все же не уберег.