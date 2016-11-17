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Хозяин шкафа с дорогими падающими тарелками попросил помочь спасти их

17 ноября 2016, 16:24
Что делать?..

В социальных сетях развернулась операция по спасению стопки тарелок, находящихся за запертой дверью шкафа.

Первоначально история с тарелками появилась на странице twitter.com/suigou, предположительно, пользователя из Японии. На серии фотографий видно, что шкаф с непослушными тарелками громадный, остекленный, с разнообразной посудой, запертой за большими дверями.

И условно «японец» постоянно пытается достать тарелки из этого шкафа, но сталкивается с тем, что тарелок много, все они в стопках и «потяни за одну», за ней потянутся и остальные.


Так вот, «японец» потянулся за одной тарелкой, и завалилась вся стопка. Он успел закрыть дверку шкафа и тарелки повисли так, что открой ее (дверку) снова, все посыплется вниз и разобьется.

Конечно «японец» поступил так, как это принято в наш интерактивный век – он запостил фото в Twitter и попросил жителей всего мира ему помочь.


Ответы были следующими:

«Разбей то стекло, что выше тарелок и аккуратно достань по одной»
«Продай шкаф вместе с содержимым и купи новую посуду»
«Расстели одеяла, чтоб все попадало и не разбилось»
«Возьми другие тарелки, а эти пусть лежат в шкафу дальше»
«Просто не открывай шкаф»
«Пригласи Йоду – он поможет»

И еще один вариант с постельными принадлежностями:

«Аккуратно приоткрой дверку и затолкай внутрь подушку, затем действую по обстоятельствам»

Некоторые пишут, что надо позвать супругу, предварительно завязав ей глаза, чтоб не боялась.

Знающие положение вещей пользователи усмотрели в рисунке на тарелках «фирму» и посчитали, что стопка посуды может стоить гораздо дороже самого шкафа. И тогда вся история становится более драматичной, чем казалось на первый взгляд.

«Надо было покупать одноразовые тарелки, они бы не разбились»

В общем «японец» остался без дельных советов и по некоторым данным часть тарелок все же не уберег.

#Новости#Технологии#Общество
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