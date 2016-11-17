Чиновникам грозит штраф за некачественную воду

Учитывая все вышеперечисленное, было принято решение о привлечении администрации Омского района к ответственности и наказании ее штрафом.



Несмотря на попытки со стороны чиновников обжаловать решение Роспотребнадзора в суде, Омский областной суд принял постановление о том, что решение надзорного органа законное и обоснованное.