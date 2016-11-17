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Чиновникам грозит штраф за некачественную воду

17 ноября 2016, 15:21
Штраф от Роспотребнадзора.

Администрация Омского муниципального района привлечена к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП России за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За выявленные нарушения муниципальный орган наказан штрафом в размере 10 тыс рублей.

Ранее: в ходе административного расследования, которое провели сотрудники регионального Роспотребнадзора на территории села Андреевки Омского района по заявлению местных жителей, выяснилось, что население села не обеспечено качественной питьевой водой в том количестве, которое необходимо для полноценной жизнедеятельности.

Также установлено, вода, используемая гражданами, могла стать источником инфекционных и неинфекционных заболеваний. Отмечается, что техническая вода подается населению по водопроводным сетям, расположенным на территории села. Подача питьевой воды осуществляется через специализированную очистительную станцию, однако производственные мощности данной установки не справляются с тем объемом воды гарантированного качества, который необходим всему населенному пункту.

Помимо этого, надзорным органом установлено отсутствие в органе местного самоуправления утвержденного технического задания, которое предусматривает разработку и корректировку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в данном населенном пункте в соответствие с действующим законодательством.

Учитывая все вышеперечисленное, было принято решение о привлечении администрации Омского района к ответственности и наказании ее штрафом.

Несмотря на попытки со стороны чиновников обжаловать решение Роспотребнадзора в суде, Омский областной суд принял постановление о том, что решение надзорного органа законное и обоснованное.


По материалам пресс-службы УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
Фото: иллюстрация

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