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Авангард ведет битву с Амуром без Доминика Фурха

17 ноября 2016, 15:55
Противостояние в Хабаровске.

Омский «Авангард» в Хабаровске играет с местным «Амуром». Пресс-служба омского клуба опубликовала стартовый состав «ястребов».

Примечательно, что место в воротах «Авангарда» займет не чешский голкипер Доминик Фурх, а 25-летний Олег Шилин, который в нынешнем сезоне провел в составе «ястребов» 4 встречи, в которых пропустил 6 шайб при 91,2% отраженных бросков, у Фурха данный показатель составляет 93%.


Стоит напомнить, что на матче с «Амуром» будет отсутствовать и главный тренер омичей Федор Канарейкин, который не отправился с командой на трехматчевую выездную серию из-за проблем со здоровьем.

«Авангард» и «Амур» в рамках чемпионатов КХЛ встречались друг с другом 32 раза, 25 побед в активе у омских хоккеистов, 7 в активе у хабаровчан. В нынешнем сезоне команды друг с другом еще не встречались.

Омский «Авангард» занимает на Востоке вторую позицию, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу». Хабаровский «Амур» в нынешнем сезоне выступает не очень удачно, команда, занимая 14-ю позицию в Восточной конференции, является одним из аутсайдеров.


Фото: hawk.ru

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