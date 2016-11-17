Авангард ведет битву с Амуром без Доминика Фурха

Омский «Авангард» в Хабаровске играет с местным «Амуром». Пресс-служба омского клуба опубликовала стартовый состав «ястребов».
Примечательно, что место в воротах «Авангарда» займет не чешский голкипер Доминик Фурх, а 25-летний Олег Шилин, который в нынешнем сезоне провел в составе «ястребов» 4 встречи, в которых пропустил 6 шайб при 91,2% отраженных бросков, у Фурха данный показатель составляет 93%.
Стоит напомнить, что на матче с «Амуром»
«Авангард» и «Амур» в рамках чемпионатов КХЛ встречались друг с другом 32 раза, 25 побед в активе у омских хоккеистов, 7 в активе у хабаровчан. В нынешнем сезоне команды друг с другом еще не встречались.
Омский «Авангард» занимает на Востоке вторую позицию, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу». Хабаровский «Амур» в нынешнем сезоне выступает не очень удачно, команда, занимая 14-ю позицию в Восточной конференции, является одним из аутсайдеров.
Фото: hawk.ru