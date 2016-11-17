Авангард ведет битву с Амуром без Доминика Фурха



Стоит напомнить, что на матче с «Амуром» будет отсутствовать и главный тренер омичей Федор Канарейкин, который не отправился с командой на трехматчевую выездную серию из-за проблем со здоровьем.



«Авангард» и «Амур» в рамках чемпионатов КХЛ встречались друг с другом 32 раза, 25 побед в активе у омских хоккеистов, 7 в активе у хабаровчан. В нынешнем сезоне команды друг с другом еще не встречались.