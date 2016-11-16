Жилые дома в центре Омска остались без холодной воды

В прокуратуру Центрального округа Омска с требованием проверки действий ООО "ЕВН", отключивших от холодного водоснабжения три жилых дома, ранее обратился гендиректор ОАО "ОмскВодоканал".
Подача холодной воды жильцам домов № 5-7 по улице Полетная должна осуществляться через водопроводные сети ООО "ЕВН" и ПО "Полет". Первая организация, "ЕВН", содержит наружный водопровод вдоль окружной дороги до предприятия. Вторая, "Полет", - от концевого колодца "ЕВН" до колонки на улице Полетная.
В ходе проверки, еще в августе 2016 года, было установлено, что на территории "ЕВН" заварена крышка водопроводного колодца, а задвижка в нем - закрыта. Из-за этого холодная вода не доходит до сети "Полета", и, как следствие, жильцы трех домов с 20 июня остаются без холодного водоснабжения.
Водоснабжение в домах восстановлено только после вмешательства прокуратуры. Директору "ЕВН"вынесено представление, также он несет административную ответственность за препятствование собственникам в получении воды и обязан выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.
Согласно закону, собственники и иные владельцы водопроводных и канализационных сетей не могут препятствовать транспортировке воды по своим сетям для абонентов, чьи дома технологически присоединены к данным сетям. Также до установления тарифов на транспортировку, собственники не могут требовать возместить затраты на эксплуатацию сетей.