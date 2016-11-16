Жилые дома в центре Омска остались без холодной воды

В ходе проверки, еще в августе 2016 года, было установлено, что на территории "ЕВН" заварена крышка водопроводного колодца, а задвижка в нем - закрыта. Из-за этого холодная вода не доходит до сети "Полета", и, как следствие, жильцы трех домов с 20 июня остаются без холодного водоснабжения.