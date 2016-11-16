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Женщина с младенцем упала у больницы в Омске, у ребенка травма головы

16 ноября 2016, 12:00
Следователи ведут проверку.

В городе произошел несчастный случай с ребенком – 9-месячная девочка получила травму головы. Следственные органы проводят доследственную проверку.

Предварительно: во вторник, 15 ноября, около девяти часов утра, на территории детской больницы №3 поскользнулась и упала женщина с ребенком на руках. В результате падения 9-месячная девочка получила травму головы и была доставлена в больницу.

Доследственная проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

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Фото: иллюстрация

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