Женщина с младенцем упала у больницы в Омске, у ребенка травма головы

В городе произошел несчастный случай с ребенком – 9-месячная девочка получила травму головы. Следственные органы проводят доследственную проверку.
Предварительно: во вторник, 15 ноября, около девяти часов утра, на территории детской больницы №3 поскользнулась и упала женщина с ребенком на руках. В результате падения 9-месячная девочка получила травму головы и была доставлена в больницу.
Доследственная проверка установит все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Фото: иллюстрация