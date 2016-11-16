В центре лоб в лоб столкнулись две маршрутки с 8 пассажирами

В дежурную часть полиции информация о данном ДТП поступила в 10:20. Предварительно установлено, что 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобилем «ГАЗ-213221» (маршрут № 385), при движении в сторону железнодорожного вокзала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Isuzu (маршрут № 307), которым управлял мужчина 1973 года рождения.