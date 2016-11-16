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В центре лоб в лоб столкнулись две маршрутки с 8 пассажирами

16 ноября 2016, 14:09
Авария на проспекте Карла Маркса.

Сегодня, 16 ноября, на проспекте Карла Маркса, неподалеку от «Каскада», лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, один из которых следовал по маршруту № 385, другой – № 307.

В дежурную часть полиции информация о данном ДТП поступила в 10:20. Предварительно установлено, что 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобилем «ГАЗ-213221» (маршрут № 385), при движении в сторону железнодорожного вокзала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Isuzu (маршрут № 307), которым управлял мужчина 1973 года рождения.

После столкновения за медицинской помощью обратился водитель микроавтобуса Isuzu. На момент ДТП в салоне Isuzu находились 5 пассажиров, в «Газеле» – 3 человека. Из них за помощью к медикам никто не обращался.

У водителей микроавтобусов признаков алкогольного опьянения не выявлено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившейся автоаварии.



По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/chp55

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