В центре лоб в лоб столкнулись две маршрутки с 8 пассажирами

Сегодня, 16 ноября, на проспекте Карла Маркса, неподалеку от «Каскада», лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, один из которых следовал по маршруту № 385, другой – № 307.
В дежурную часть полиции информация о данном ДТП поступила в 10:20. Предварительно установлено, что 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобилем «ГАЗ-213221» (маршрут № 385), при движении в сторону железнодорожного вокзала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Isuzu (маршрут № 307), которым управлял мужчина 1973 года рождения.
После столкновения за медицинской помощью обратился водитель микроавтобуса Isuzu. На момент ДТП в салоне Isuzu находились 5 пассажиров, в «Газеле» – 3 человека. Из них за помощью к медикам никто не обращался.
У водителей микроавтобусов признаков алкогольного опьянения не выявлено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства случившейся автоаварии.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/chp55