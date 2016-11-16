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В СКК им. Блинова звезды НХЛ сразятся с хоккеистами Авангарда

16 ноября 2016, 13:37
Второй сезон Ночной хоккейной лиги.

По информации, размещенной на сайте омского правительства, торжественное открытие очередного отборочного этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги состоится 20 ноября. На льду спортивного комплекса имени Виктора Блинова пройдет гала-матч, в котором сразятся игроки сборной НХЛ с командой ветеранов омского хоккея.

Напомним, что в Омской области турнир, патронируемый Президентом России Путиным, стартовал в прошлом году. Дебютный сезон НХЛ в регионе открывал губернатор Виктор Назаров, возглавивший хоккейную команду омского правительства.

Участниками первого сезона НХЛ стали пять команд: Титан, Запсибовец, Проспект, Алмаз и Пятый легион. Стоит отметить, что золотую медаль регионального этапа завоевала команда Титан, которая в дальнейшем защищала честь региона уже на всероссийском фестивале в Сочи. Омичи заняли 5-е место из 64-х команд.

В этом году участников станет на три команды больше, чем в прошлом. Крез-Агро представит Нововаршавский район, Рудником и Колчак – областной центр.


Справка:
Датой создания НХЛ принято считать декабрь 2011 года, когда по инициативе Президента РФ и ветеранов российского хоккея были проведены первые хоккейные встречи. Сезон этого года уже шестой по счету. Наиболее популярной и престижной считается категория «Дивизион 40+». Непобедимой команде этой категории вручается главный трофей НХЛ – кубок Крутова.


По материалам пресс-службы регионального правительства

Фото: иллюстрация

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