В СКК им. Блинова звезды НХЛ сразятся с хоккеистами Авангарда



Справка:

Датой создания НХЛ принято считать декабрь 2011 года, когда по инициативе Президента РФ и ветеранов российского хоккея были проведены первые хоккейные встречи. Сезон этого года уже шестой по счету. Наиболее популярной и престижной считается категория «Дивизион 40+». Непобедимой команде этой категории вручается главный трофей НХЛ – кубок Крутова.