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В Ростове в птице "Евродона" в очередной раз нашли опасные антибиотики

16 ноября 2016, 10:55
В Ростове в птице "Евродона" в очередной раз нашли опасные антибиотики

В мясе индейки, распространяемой под торговой маркой «Индолина» в сети магазинов «Мясной градус», обнаружили метаболиты нитрофуранов, сообщает сайт RostovGazeta.

По информации источника, этот антибиотик опасен для организма человека, поскольку действует на него так же, как и на птицу, и не теряет свойств даже под воздействием высоких температур. Метаболиты нитрофуранов влияют на соотношение в организме индейки воды и соли, снижают деятельность ферментов и стимулируют кардиомиопатию, что вызывает сердечную недостаточность, уменьшают количество белка в плазме, провоцирует анемию и отравляют печень.

Об обнаружении вредного вещества сообщил начальник пресс-службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Алексей Суслин. Внеплановые проверки продукции фирмы начались после того, как управление ведомства в Чебоксарах нашло в мясе индейки кишечную палочку и уведомило об этом другие регионы. Повторные проверки и выявили в мясе индейки наличие антибиотика.

Официального ответа от компании на данный момент нет. Однако представитель «Евродона» сообщил о возможном обжаловании результатов экспертизы Россельхознадзора в Арбитражном суде. По его мнению, даже в документах самого суда могут быть ошибки, а потому заявления проверяющего органа он назвал «нападками». По информации собеседника издания, никаких официальных подтверждений непригодности птичьего мяса в пищу сейчас нет.

#Новости#Экология#Общество
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