В Ростове в птице "Евродона" в очередной раз нашли опасные антибиотики

По информации источника , этот антибиотик опасен для организма человека, поскольку действует на него так же, как и на птицу, и не теряет свойств даже под воздействием высоких температур. Метаболиты нитрофуранов влияют на соотношение в организме индейки воды и соли, снижают деятельность ферментов и стимулируют кардиомиопатию, что вызывает сердечную недостаточность, уменьшают количество белка в плазме, провоцирует анемию и отравляют печень.