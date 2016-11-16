В Омск приезжает известный писатель Захар Прилепин

В рамках проекта «Как пройти в библиотеку» в Омск приедет известный российский писатель Захар Прилепин. Встреча с ним состоится завтра, 17 ноября, в 18:00 в молодежной библиотеке «Квартал 5/1» (улица Добровольского 5/1).
Вход на событие свободный, однако нужно заранее записаться по телефону. На данный момент уже зарегистрировались 87 участников, сообщили порталу Gorod55 в приемной библиотеки. Для тех, кто не успеет записаться на встречу, будет доступна телевизионная трансляция.
Тематика встречи заранее не обозначена, известно, что любой желающий сможет задать писателю свои вопросы, а в конце встречи – получить автограф.
В 2015 году Прилепин занял вторую позицию в статусе Писатель года и стал одним из самых цитируемых в СМИ писателей, по данным ВЦИОМ. Прилепин известен читателям как автор романов «Патологии», «Обитель», «Грех», «Черная обезьяна». В 2011 году его роман «Грех» назван лучшей книгой десятилетия (премия «Супер Нацбест»). В этом же году он стал финалистом престижной премии «Русский Букер десятилетия». Роман «Обитель» в 2014 году признан «Прозой года»; также «Лучшей художественной книгой года» в Книжной премии Рунета.
По данным официального сайта писателя, на данный момент журналистика является основной сферой его деятельности – шеф-редактор сайта «Свободная пресса», колумнист «Известий», секретарь Союза писателей России. На телеканалах РЕН ТВ и ЦАРЬГРАД Прилепин ведет авторские программы «Соль» и «Чай с Захаром».
Фото: zaharprilepin.ru