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В матче Авангард - сборная НХЛ за омичей сыграет Назаров

16 ноября 2016, 20:11
Назаров – за Авангард, Сутягинский – за сборную НХЛ.

Как сообщил порталу Gorod55.ru представитель омской Ночной хоккейной лиги, в этом году спортивно-зрелищное мероприятие на льду СКК имени Виктора Блинова в рамках НХЛ станет еще более насыщенным по содержанию.

Так, на торжественном открытии ждут Евгения Рычкова, 1-го заместителя гендиректора Ночной хоккейной лиги, а также Александра Кожевникова, знаменитого хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею.

Кроме этого, команду ветеранов омского Авангарда возглавит губернатор Омской области Виктор Назаров, а команду сборной Ночной хоккейной лиги – Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО "Группа компаний "Титан".

Также в списках почетных гостей значится недавно назначенный на пост министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

В команду ветеранов Авангарда, войдут звезды омского хоккея: Евгений Шастин, Николай Мариненко, Дмитрий Дякив, Александр Угольников, Андрей Самохвалов, Сергей Жеребцов и Дмитрий Бернатавичюс.

Все присутствующие смогут увидеть выступление фигуристов, воспитанников школы фигурного катания Ирины Родниной.

Напомним, что торжественное открытие второй омской Ночной хоккейной лиги состоится 20 ноября на льду спортивного комплекса имени Виктора Блинова.

Фото: instagram.com/viktor.nazarov/

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