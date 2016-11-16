В матче Авангард - сборная НХЛ за омичей сыграет Назаров

Как сообщил порталу Gorod55.ru представитель омской Ночной хоккейной лиги, в этом году спортивно-зрелищное мероприятие на льду СКК имени Виктора Блинова в рамках НХЛ станет еще более насыщенным по содержанию.
Так, на торжественном открытии ждут Евгения Рычкова, 1-го заместителя гендиректора Ночной хоккейной лиги, а также Александра Кожевникова, знаменитого хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею.
Кроме этого, команду ветеранов омского Авангарда возглавит губернатор Омской области Виктор Назаров, а команду сборной Ночной хоккейной лиги – Михаил Сутягинский, председатель Совета директоров АО "Группа компаний "Титан".
Также в списках почетных гостей значится недавно назначенный на пост министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
В команду ветеранов Авангарда, войдут звезды омского хоккея: Евгений Шастин, Николай Мариненко, Дмитрий Дякив, Александр Угольников, Андрей Самохвалов, Сергей Жеребцов и Дмитрий Бернатавичюс.
Все присутствующие смогут увидеть выступление фигуристов, воспитанников школы фигурного катания Ирины Родниной.
Напомним, что торжественное открытие второй омской Ночной хоккейной лиги
Фото: instagram.com/viktor.nazarov/