В квартирах омичей похолодало на 10 градусов из-за ремонта на ТЭЦ-5

За последнюю неделю значительное похолодание наблюдается не только на улице, но и в квартирах омичей. Дети бегают по комнатам в валенках, взрослые кутаются в свитера. Однако у спасительных в такие морозы батарей не греется никто: в трех районах города из-за проблем на ТЭЦ-5 их температура ощутимо упала.