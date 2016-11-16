В квартирах омичей похолодало на 10 градусов из-за ремонта на ТЭЦ-5

За последнюю неделю значительное похолодание наблюдается не только на улице, но и в квартирах омичей. Дети бегают по комнатам в валенках, взрослые кутаются в свитера. Однако у спасительных в такие морозы батарей не греется никто: в трех районах города из-за проблем на ТЭЦ-5 их температура ощутимо упала.
Холод в квартирах омичи активно обсуждают в социальной сети ВКонтакте: "еле теплые батареи в районе ДК Баранова", "в ЖКО сказали авария на ТЭЦ-5", в районе остановки Голубой огонек "нет горячей воды, еле теплые батареи", "в квартире холод ужасный", "дома холодно, в свитерах ходим", "тоже дубак, батареи еле живые".
По словам омичей, температура в квартире держится на уровне ниже 15 градусов даже при работающих электроотопительных приборах. В ряде квартир в Чкаловске в угловых комнатах температура держится около +13 градусов, хотя по нормативам должна достигать +22.
В управляющих компаниях жителям Центрального, Ленинского и Октябрьского округа советуют утеплиться, а в пресс-службе ТЭЦ-5 приносят извинения за временный дискомфорт. АО "ТГК-11" сообщают, что температурные режимы на ТЭЦ-5 временно снижены на 8-10 градусов. В настоящий момент ведется ремонт котлоагрегата и работы по восстановлению температуры. К 17 ноября теплоснабжение будет работать в нормальном режиме.
Консультацию по вопросам восстановления качества теплоснабжения можно получить в диспетчерской службе АО «Омск РТС» по телефонам: 40-33-30, 40-06-91.