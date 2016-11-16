РЭК предупредил омичей о росте платы за отопление на 15%

Но, согласно поданной «Тепловой компанией» тарифной заявке, в указанные цифры предприятию уложиться не удастся. По словам председателя омского РЭК, это связано с тем, что год от года доходы предприятия уменьшаются в связи со снижением отпуска тепловой энергии из-за ухода крупных потребителей и теплых зим.