РЭК предупредил омичей о росте платы за отопление на 15%

На прошедшем сегодня, 16 ноября, заседании Горсовета обсуждалось увеличение тарифа оплаты теплоснабжения на 14,5% с 1 июля следующего года. Данное изменение может коснуться почти 80 тысяч омичей, передает издание «
Председатель РЭК Омского региона Олег Голубев рассказал, что в следующем году «Тепловая компания» может повысить тариф максимум на 5,8%, в нынешнем году этот показатель составляет 6,3%.
Но, согласно поданной «Тепловой компанией» тарифной заявке, в указанные цифры предприятию уложиться не удастся. По словам председателя омского РЭК, это связано с тем, что год от года доходы предприятия уменьшаются в связи со снижением отпуска тепловой энергии из-за ухода крупных потребителей и теплых зим.
Помимо этого, Голубев отметил, что «Тепловая компания» является единственным предприятием, которое получает дополнительную нагрузку, забирая на себя брошенные другими организациями теплоисточники, которые не всегда оказываются эффективными.
В связи с этим председатель РЭК Омской области заявил, что предварительно полагается для «Тепловой компании» предусмотреть рост тарифа с 1 июля 2017 года на уровне 14,5%. По словам Голубева, это коснется 76,5 тысяч жителей региона.
Члены комитета рекомендовали Горсовету согласиться на превышение предельных индексов. С соответствующим предложением Олег Голубев выступит перед Горсоветом на ближайшем пленарном заседании.
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