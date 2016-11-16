Пробки на ключевых магистралях Омска, скорость движения от 7 км/ч

Утренний час пик в самом разгаре, сервис "Яндекс.Пробки" регистрирует 5-балльные пробки. Наиболее значительные проблемы с движением наблюдаются в центре города, ситуацию осложняют несколько ДТП.
Скорость движения по улице Красный путь составляет 7 км/ч вплоть до пересечения с улицей Кемеровской, где произошло ДТП, скорость движения автомобильного потока за местом аварии составляет 20 км/ч.
Кроме того, пробка наблюдается на проспекте Карла Маркса, где от Транспортной академии до Музыкального театра скорость движения составляет от 10 до 15 км/ч.