Омское предприятие превращает землю в химический полигон

Ранее установлено: во время административной проверки земель сельскохозназначения, а именно участка площадью 13 квадратных метров, находящийся в селе Калинино Омского района выяснилось, что на данном участке земли разливалась и сжигалась упаковочная тара предприятия «Лузинское зерно», в которой ранее хранились химические средства.



С целью выявления на земельном участке содержания токсичных элементов, в частности свинца, мышьяка, кадмия, ртути и др., а также для установления степени загрязненности пестицидами, специалистами регионального Россельхознадзора были взяты пробы земли. Лабораторно доказано содержание тебуконазола и 2,4-Д кислоты, а также ее солей и эфиров. Концентрации, в которых эти соединения обнаружены в земельных пробах, оказывают неблагоприятное воздействие на плодородие и состав почв, на жизнедеятельность микроорганизмов и растений.