Омское предприятие превращает землю в химический полигон

В Омском областном суде не удовлетворили жалобу стороны защиты ООО «Лузинское зерно» о привлечении предприятия к административной ответственности за совершение преступления по ст.8.6 КоАП России. Более того, судьей омского районного суда вынесено постановление о привлечении ООО «Лузинское зерно» к административной ответственности и наказании его штрафом в размере 40 тысяч рублей за уничтожение плодородного слоя почвы, заражение земли ядовитыми химикатами, считающимися опасными для здоровья человека, а также могут нанести вред природе.
Ранее установлено: во время административной проверки земель сельскохозназначения, а именно участка площадью 13 квадратных метров, находящийся в селе Калинино Омского района выяснилось, что на данном участке земли разливалась и сжигалась упаковочная тара предприятия «Лузинское зерно», в которой ранее хранились химические средства.
С целью выявления на земельном участке содержания токсичных элементов, в частности свинца, мышьяка, кадмия, ртути и др., а также для установления степени загрязненности пестицидами, специалистами регионального Россельхознадзора были взяты пробы земли. Лабораторно доказано содержание тебуконазола и 2,4-Д кислоты, а также ее солей и эфиров. Концентрации, в которых эти соединения обнаружены в земельных пробах, оказывают неблагоприятное воздействие на плодородие и состав почв, на жизнедеятельность микроорганизмов и растений.
По материалам пресс-службы регионального Россельхознадзора
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