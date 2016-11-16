Омский КВНщик отправился на Украину ради заработка в 50 тысяч гривен

Согласно правилам украинского шоу, участнику необходимо рассмешить одного из двух участников жюри в течение одной минуты. Если юмористу удалось это сделать, то он зарабатывает определенную сумму денег в гривнах и может продолжить борьбу по аналогичному сценарию до 5-й минуты, в ходе которой конкурсант борется за максимальный приз в 50 тысяч гривен.