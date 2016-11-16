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Омский КВНщик отправился на Украину ради заработка в 50 тысяч гривен

16 ноября 2016, 18:34
Но денег не получил.

На официальном канале украинского шоу «Рассмеши комика» на видеохостинге YouTube появился ролик с выступлением омского юмориста. В программе принял участие 25-летний капитан команды КВН «Омичи» Сергей Колмагоров.

Согласно правилам украинского шоу, участнику необходимо рассмешить одного из двух участников жюри в течение одной минуты. Если юмористу удалось это сделать, то он зарабатывает определенную сумму денег в гривнах и может продолжить борьбу по аналогичному сценарию до 5-й минуты, в ходе которой конкурсант борется за максимальный приз в 50 тысяч гривен.

Штуки омского юмориста пришлись по душе публике, которая раз за разом встречала их одобрительными аплодисментами. В промежутках между раундами комик поделился с судьями своими впечатлениями о Киеве, в котором молодому человеку понравились старинные здания. Сергей сумел дойти до финальной 5-й минуты, но там участнику не повезло, члены жюри не сочли его шутки смешными и 50 тысяч гривен омич не сумел.

После выступления омского комика ведущий программы отметил, что участник, остановившись на 20 тысячи гривенах, мог хотя бы отправиться домой.


Фото: скриншот из видео

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