Омичей пугают усилением морозов к пятнице до минус 37

В период морозных дней посещение школьных учебных заведений носит рекомендательный характер. То есть, родители по своему усмотрению вправе оставить дома младшеклассников при температуре на улице от -28 до -30 градусов; ученики среднего звена могут не посещать занятия при температуре от -31 до -33, старшеклассникам разрешено не ходить в школу, когда на улице меньше 33 градусов.