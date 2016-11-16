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Омичей пугают усилением морозов к пятнице до минус 37

16 ноября 2016, 15:50
Как провести выходные?

На календаре еще только среда, а многие омичи уже задумываются над тем, как спланировать выходные дни. По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится еще в пятницу и субботу, 18 и 19 ноября с резко отрицательными температурами от -26 до -37 градусов.

Напомним, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, в ночь с 14 на 15 ноября в городе вообще был перекрыт абсолютный минимум за последние 109 лет.

В период морозных дней посещение школьных учебных заведений носит рекомендательный характер. То есть, родители по своему усмотрению вправе оставить дома младшеклассников при температуре на улице от -28 до -30 градусов; ученики среднего звена могут не посещать занятия при температуре от -31 до -33, старшеклассникам разрешено не ходить в школу, когда на улице меньше 33 градусов.

По информации омского Гидрометцентра, завтра, 17 ноября, в Омске и области сохранится холодная погода. Температура от -23 до -28 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер 2-7 метров в секунду.

На ночь с 17 на 18 ноября прогнозируется понижение температуры до -32, по области до -37 градусов. В пятницу, 18 ноября, усиление дневных морозов от -27 до -32 градусов. Без существенных осадков, при слабом ветре.

В субботу сохранится сильно морозная погода: днем 27…32 ниже нуля, ночью -32…-37 градусов.


По материалам пресс-службы Обь-Иртышского УГМС
Фото: иллюстрация

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