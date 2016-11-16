Город55
ГлавноеВсе новости

Омича подозревают в изнасиловании ребенка, раздел и лег сверху

16 ноября 2016, 13:04
Молодой мужчина проводил 8-летнего мальчика до сарая…

Происшествие случилось в минувшую субботу в деревне Спасск Называевского района. По предварительной информации мужчина на снегу раздел 8-летнего мальчика, чтобы получить физическое удовлетворение.

Редакция портала Gorod55.ru уточнила подробности инцидента в Исилькульском межрайонном следственном отделе:

В минувшую субботу в деревне Спасск Называевского района мужчина в сарае раздел 8-летнего мальчика, чтобы получить физическое удовлетворение.

По словам Ивана Бурлачука, и.о. руководителя межрайонного следкома, субботним вечером отец восьмилетнего мальчика попросил напоить скот на соседней улице. Случайно зашедший к ним сосед, молодой мужчина 1991 года рождения, предложил сопроводить ребенка до сарая. На что отец дал свое согласие, потому что на улице уже смеркалось. Придя в скотское помещение, мужчина приказал мальчику снять штаны, после чего сам разделся и лег на него сверху. Полежав на ребенке 3-4 минуты, он быстро встал и ушел. Мальчик прибежал домой и рассказал о случившемся родителям, те, в свою очередь, заявили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый в попытке изнасилования несовершеннолетнего ребенка 26-летний житель Называевского района задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении него заведено уголовное дело по с. 132 Уголовного Кодекса России (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Также в Исилькульском межрайонном следственном отделе отметили тот факт, что подозреваемый в изнасиловании мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31