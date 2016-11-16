Омича подозревают в изнасиловании ребенка, раздел и лег сверху

По словам Ивана Бурлачука, и.о. руководителя межрайонного следкома, субботним вечером отец восьмилетнего мальчика попросил напоить скот на соседней улице. Случайно зашедший к ним сосед, молодой мужчина 1991 года рождения, предложил сопроводить ребенка до сарая. На что отец дал свое согласие, потому что на улице уже смеркалось. Придя в скотское помещение, мужчина приказал мальчику снять штаны, после чего сам разделся и лег на него сверху. Полежав на ребенке 3-4 минуты, он быстро встал и ушел. Мальчик прибежал домой и рассказал о случившемся родителям, те, в свою очередь, заявили в правоохранительные органы.