Омича подозревают в изнасиловании ребенка, раздел и лег сверху

Происшествие случилось в минувшую субботу в деревне Спасск Называевского района. По предварительной информации мужчина на снегу раздел 8-летнего мальчика, чтобы получить физическое удовлетворение.
Редакция портала Gorod55.ru уточнила подробности инцидента в Исилькульском межрайонном следственном отделе:
В минувшую субботу в деревне Спасск Называевского района мужчина в сарае раздел 8-летнего мальчика, чтобы получить физическое удовлетворение.
По словам Ивана Бурлачука, и.о. руководителя межрайонного следкома, субботним вечером отец восьмилетнего мальчика попросил напоить скот на соседней улице. Случайно зашедший к ним сосед, молодой мужчина 1991 года рождения, предложил сопроводить ребенка до сарая. На что отец дал свое согласие, потому что на улице уже смеркалось. Придя в скотское помещение, мужчина приказал мальчику снять штаны, после чего сам разделся и лег на него сверху. Полежав на ребенке 3-4 минуты, он быстро встал и ушел. Мальчик прибежал домой и рассказал о случившемся родителям, те, в свою очередь, заявили в правоохранительные органы.
В настоящее время подозреваемый в попытке изнасилования несовершеннолетнего ребенка 26-летний житель Называевского района задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении него заведено уголовное дело по с. 132 Уголовного Кодекса России (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).
Также в Исилькульском межрайонном следственном отделе отметили тот факт, что подозреваемый в изнасиловании мужчина состоит на учете у врача-психиатра.
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