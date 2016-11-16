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Обвал на рынке - валюта обновила восьмилетний минимум

16 ноября 2016, 16:19
Результат действий Центробанка Китая.

Центробанк Китая понизил накануне курс юаня к доллару до 6,859 за единицу, что является минимальным значением за последние 8 лет, с 19 августа 2008 года, сообщает ТАСС.

До текущих показателей официальный курс национальной валюты Китая снижался на протяжении последних девяти дней. Подобной политики Центробанк Поднебесной не вел с декабря 2015 года.

Летом прошлого года Народный Банк Поднебесной приступил к реформам по формированию обменного курса юаня к доллару. Тогда Центробанк Китая объявил о намерении оптимизации методики расчета валютного курса в сторону повышения значения рыночных факторов с учетом пoложительного сальдо во внешней торговле страны, а также устойчивых позиций юаня по отношению к прочим валютам.

Кроме того, по отношению к официальному устанавливаемому Центробанком Китая паритетному курсу колебания биржевого курса не должны превышать 2%.


Фото: иллюстрация

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