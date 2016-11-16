Обвал на рынке - валюта обновила восьмилетний минимум

Летом прошлого года Народный Банк Поднебесной приступил к реформам по формированию обменного курса юаня к доллару. Тогда Центробанк Китая объявил о намерении оптимизации методики расчета валютного курса в сторону повышения значения рыночных факторов с учетом пoложительного сальдо во внешней торговле страны, а также устойчивых позиций юаня по отношению к прочим валютам.