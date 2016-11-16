Найдены смартфоны, которые крадут личную информацию владельцев

Изданием отмечается, что специалистам сферы безопасности совсем недавно удалось обнаружить на мобильных устройствах, работающих на базе операционной системы Android, секретную программу, которая отслеживает положение владельца гаджета, а также контакты, с которыми он разговаривают, и сообщения, которые отправляет. Американская газета отмечает, что, согласно комментариям официальных лиц, еще неизвестно, данный сбор информации нужен лишь для рекламных целей или это способ получения информации о пользователях китайскими властями.