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Найдены смартфоны, которые крадут личную информацию владельцев

16 ноября 2016, 08:30
Работа секретной программы.

Произведенные в Китае смартфоны могут быть снабжены шпионской программой, которая каждые 72 часа отправляет информацию о пользователе на серверы в Поднебесную, сообщает газета The New York Times.

Изданием отмечается, что специалистам сферы безопасности совсем недавно удалось обнаружить на мобильных устройствах, работающих на базе операционной системы Android, секретную программу, которая отслеживает положение владельца гаджета, а также контакты, с которыми он разговаривают, и сообщения, которые отправляет. Американская газета отмечает, что, согласно комментариям официальных лиц, еще неизвестно, данный сбор информации нужен лишь для рекламных целей или это способ получения информации о пользователях китайскими властями.

Компания Kryptowire, которая обнаружила данный "черный ход", позволяющий скачивать со смартфонов информацию о пользователях, считает, что данное ПО передает на китайские серверы данные о времени звонков, списки телефонных номеров, полное содержание SMS-сообщений, а также данные о геолокации пользователей, сообщает издание.

Кроме того, американская газета отмечает, что данная ситуация наглядно демонстрирует то, как через технологическую цепочку компании могут поставить под угрозу частную жизнь.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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