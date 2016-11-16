На выборах в США Клинтон получила на 1 млн. голосов больше, чем Трамп

По данным Politico, исходя из сложной системы подсчета итогов выборов в США, избиратели отдали за Клинтон 61 963 234 голосов, а за Трампа 60 961 185. В основном все штаты уже свои итоги посчитали, завершают оформление документов в Калифорнии, Юте и Вашингтоне. Штат Мичиган остается последним, кто еще не завершил подсчет итогов голосования.



Однако, подчеркивает Politico, несмотря на миллионное отставание, победитель на выборах президента США уже давно определен и каких либо изменений в этом не будет – миллиардер Дональд Трамп может спокойно заниматься формированием политики страны на ближайшие 4 года.