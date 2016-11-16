На выборах в США Клинтон получила на 1 млн. голосов больше, чем Трамп

Американская система непрямых выборов продолжает преподносить сюрпризы. Уже избранный 45-й президент США республиканец Дональд Трамп, как оказалось, почти на 1 миллион голосов отстал от своего главного конкурента демократа Хиллари Клинтон. То есть граждане Америки все же выбрали «мадам президента». Об этом сегодня пишет
Однако раз выборы непрямые, значит, избранным президентом все же стал Дональд Трамп. Потому что за него проголосовало большинство выборщиков, которые и являются основными «избирателями» в американской системе выборов. Голоса выборщиков, напомним, распределились следующим образом: 290 за Трампа, 232 – за Клинтон.
То есть граждане голосуют не за кандидатов в президенты, а за тех самых выборщиков, которые затем уже напрямую голосуют за кандидатов.
По данным Politico, исходя из сложной системы подсчета итогов выборов в США, избиратели отдали за Клинтон 61 963 234 голосов, а за Трампа 60 961 185. В основном все штаты уже свои итоги посчитали, завершают оформление документов в Калифорнии, Юте и Вашингтоне. Штат Мичиган остается последним, кто еще не завершил подсчет итогов голосования.
Однако, подчеркивает Politico, несмотря на миллионное отставание, победитель на выборах президента США уже давно определен и каких либо изменений в этом не будет – миллиардер
Кстати, ситуация с голосами на выборах Трамп-Клинтон в истории США далеко не первая. Так, в 2000 году республиканец Джордж Буш-младший получил от выборщиков 271 голос и выиграл, а демократ Альберт Гор с 266 голосами проиграл. При этом за Гора проголосовало 51 003 926 избирателей, а за Буша только 50 460 110. До этого похожие случаи произошли в 1824-м, 1876-м и 1888-м.