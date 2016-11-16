Мошенникам, похитившим через электронные переводы 7 млн, грозит тюрьма

На прошедших накануне в Омске судебных прениях в Советском районном суде по делу о хищении у «Почты России» более 6 млн рублей, государственный обвинитель вышел с предложением о признании виновными пяти мошенников в совершении данного преступления, а также назначить им наказание в виде лишения свободы от 5-ти с половиной до 7-ми с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.