Мошенникам, похитившим через электронные переводы 7 млн, грозит тюрьма

На прошедших накануне в Омске судебных прениях в Советском районном суде по делу о хищении у «Почты России» более 6 млн рублей, государственный обвинитель вышел с предложением о признании виновными пяти мошенников в совершении данного преступления, а также назначить им наказание в виде лишения свободы от 5-ти с половиной до 7-ми с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, пятеро омичей - Бибигуль Мурсалова, Алина Бурамбаева, Дмитрий Анашкин, Нургуль Латыпова и Зарина Тныбекова обвиняются в хищении у ФГУП «Почта России»
В результате преступных действий, в течение одного месяца с февраля по март 2015 года, по 145-ти фиктивным переводам мошенникам удалось получить в различных отделениях Почты России Омской и Тюменской областей денежные средства на сумму более 6,9 млн рублей.
Двое из пяти обвиняемых были задержаны во время получения одного из таких переводов в Кировском округе города Омска
Действие организованной группировки мошенники отвергают, при этом свою вину признают частично. Сумма возмещенного Мурсаловой и Бурамбаевой ущерба составила 210 тыс рублей.
По материалам пресс-службы прокуратуры омской области
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