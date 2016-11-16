Десятки спасателей тушили Мерседес и два ВАЗа

За вечер и ночь 15 ноября в Омске и области сгорели три автомобиля, причем все они на момент возгорания находились в пути.
Так, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в 18:29 поступило сообщение о возгорании тягача Mersedes Benz Actros в районе улицы Барабинская. На место происшествия, где у большегруза горела кабина и моторный отсек, выехали омские спасатели в составе 4 человек и 1 машины спецтехники. Пожар был ликвидирован в 19:15. В результате: повреждена панель приборов, а также лакокрасочное покрытие кабины. Сведений о пострадавших и погибших нет. Предварительный материальный ущерб устанавливается.
На трассе Тюмень-Омск, на участке 452 километра в Крутинском районе в 22:38 загорелась Lada Granta. На место автопожара выехала спасательная группа, состоящая из 5 человек и 2-х единиц спецтехники. Возгорание в багажном отделении автомобиля ликвидировано в 23:06.
В Омске прошлым вечером сгорела отечественная «девяносто девятая». На тушение автомобиля ВАЗ-21099, которое произошло 15 ноября в 18:52 на улице Заозерная в Советском округе выехали 2 автомобиля и 13 человек спасательной группы. В результате пожара, повреждены детали моторного отсека, а также лакокрасочное покрытие авто. Пожар ликвидирован в 19:04.
По всем происшествиям назначены дополнительные проверки, в ходе которых будут установлены причины возгорания, а также нанесенный материальный ущерб. Сведений о пострадавших и травмированных ни в одном из случаев, к счастью, нет.
Следует напомнить, ранее портал Gorod55.ru уже сообщал,что в условиях резкого экстремального понижения температурного режима
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