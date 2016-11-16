Десятки спасателей тушили Мерседес и два ВАЗа



Так, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в 18:29 поступило сообщение о возгорании тягача Mersedes Benz Actros в районе улицы Барабинская. На место происшествия, где у большегруза горела кабина и моторный отсек, выехали омские спасатели в составе 4 человек и 1 машины спецтехники. Пожар был ликвидирован в 19:15. В результате: повреждена панель приборов, а также лакокрасочное покрытие кабины. Сведений о пострадавших и погибших нет. Предварительный материальный ущерб устанавливается.