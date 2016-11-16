Быстрый мобильный интернет от Tele2 доступен по всей Омской области

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о запуске сети 3G в Большеуковском районе Омской области. Теперь скоростной мобильный интернет доступен жителям всех 32 районов региона.
Технические специалисты компании провели работы по установке, настройке и отладке оборудования на объектах связи в селе Большие Уки. Теперь жители районного центра могут пользоваться быстрым и недорогим мобильным интернетом от Tele2.
Cеть 3G Tele2 охватывает все районные центры Омской области. Быстрый мобильный интернет сейчас доступен 85% населения региона. По данным оператора, популярность быстрого интернета от Tele2 постоянно растёт. Росту потребления мобильного интернета способствует как запуск новых тарифов с большим объемом интернет-трафика, так и увеличение количества смартфонов с поддержкой современных стандартов связи в сети оператора. Сейчас смартфоны и другие мобильные устройства с поддержкой 3G используют более 30% абонентов Tele2.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«С момента запуска сети 3G в Омской области мы последовательно повышали доступность скоростного мобильного интернета не только расширяя покрытие и совершенствуя продуктовую линейку, но и предложив абонентам брендированные смартфоны Tele2 Mini и Tele2 Midi. Устройства отличаются функциональностью и выгодной стоимостью – 2490 рублей и 3190 рублей соответственно. Мы надеемся, что жители региона оценят качество нашей сети и выгоду наших тарифов».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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