Авангард за 11 минут обыграл китайский клуб Куньлунь

Следующую заброшенную шайбу собравшиеся в ледовом дворце Шанхая зрители увидели лишь на 28-й минуте встречи, выход один на один с вратарем реализовал Мартынов. Спустя 21 секунду Михеев, замкнувший передачу Медведева, упрочил лидерство "Авангарда". Под самый занавес второго игрового отрезка Владимир Соботка сделал счет разгромным, таким образом, "ястребы" всего за 11 минут сумели забросить в ворота китайской команды три безответные шайбы. Больше омские хоккеисты в этой встрече не забивали.



В свою очередь, игроки ХК "Куньлунь Ред Стар" сдаваться не собирались. Сначала на 44-й минуте мачта Рау сократил разрыв до двух шайб. А за 70 секунд до окончания встречи Белльмор забросил третью шайбу в ворота омичей. Более заброшенных шайб зрители не увидели, "Авангард" победил "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:3.