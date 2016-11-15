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Восьмиклассник отравился коньяком в омской школе

15 ноября 2016, 15:47
Ситуация взята на контроль.

Накануне в дежурную часть полиции Таврического района поступило сообщение о доставлении в центральную районную больницу несовершеннолетнего из школы села Прииртышья.

В больнице полицейским пояснили, что у школьника выявлены признаки алкогольного опьянения и сильный запах спиртного. Для выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка опросили учащихся, родителей, педагогический коллектив и представителей администрации образовательного учреждения.

Установлено: утром в понедельник, 14 ноября, в школьной раздевалке перед началом уроков трое восьмиклассников распивали принесенный из дома коньяк. Во время третьего урока одному из подростков стало плохо, педагоги вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время школьник находится в инфекционном отделении больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное. Два других учащихся после осмотра врачами были отпущены домой.

Экспертизу потребленного коньяка произвести не удалось, поскольку бутылка была уничтожена. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели со школьниками, их родителями, коллективом и администрацией школы профилактические беседы касательно вопроса усиления контроля за детьми.

Кроме того, составлены административные протоколы в отношении родителей по статье 20.22 КоАП РФ. Дальнейшее развитие данной ситуации стоит на контроле руководства УМВД РФ по Омской области.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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