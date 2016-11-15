Восьмиклассник отравился коньяком в омской школе

Установлено: утром в понедельник, 14 ноября, в школьной раздевалке перед началом уроков трое восьмиклассников распивали принесенный из дома коньяк. Во время третьего урока одному из подростков стало плохо, педагоги вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время школьник находится в инфекционном отделении больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное. Два других учащихся после осмотра врачами были отпущены домой.