ВКонтакте начала показывать ленту новостей 100-летней давности

В социальной сети «ВКонтакте» появилась историческая лента, благодаря которой пользователи могут увидеть, что было бы, если Владимир Ленин, Николай II и другие исторические личности прошлого века вели свои аккаунты в соцсетях.
Разработчики социальной сети отметили, что благодаря запущенной совместно с
Кроме того, в исторической ленте социальной сети оживут воспоминания политиков, писателей, художников и ученых XX века: Владимира Ленина, Григория Распутина, Николая II, Льва Троцкого, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Альберта Эйнштейна, Эрнеста Хемингуэя.
Фото: иллюстрация