ВКонтакте начала показывать ленту новостей 100-летней давности

Разработчики социальной сети отметили, что благодаря запущенной совместно с Проектом1917 исторической ленте пользователи могут вернуться в прошлое без машины времени. Для этого появилась возможность переключиться на дореволюционный язык интерфейса или закрепить историческую ленту, что позволит быть в курсе не только актуальных новостей, но и узнать, что происходило в нынешний день 100 лет назад.