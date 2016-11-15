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ВКонтакте начала показывать ленту новостей 100-летней давности

15 ноября 2016, 14:35
Нововведение в социальной сети.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась историческая лента, благодаря которой пользователи могут увидеть, что было бы, если Владимир Ленин, Николай II и другие исторические личности прошлого века вели свои аккаунты в соцсетях.

Разработчики социальной сети отметили, что благодаря запущенной совместно с Проектом1917 исторической ленте пользователи могут вернуться в прошлое без машины времени. Для этого появилась возможность переключиться на дореволюционный язык интерфейса или закрепить историческую ленту, что позволит быть в курсе не только актуальных новостей, но и узнать, что происходило в нынешний день 100 лет назад.

Кроме того, в исторической ленте социальной сети оживут воспоминания политиков, писателей, художников и ученых XX века: Владимира Ленина, Григория Распутина, Николая II, Льва Троцкого, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Альберта Эйнштейна, Эрнеста Хемингуэя.


Фото: иллюстрация

#Новости#Технологии
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