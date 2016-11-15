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В центре Омска в ДТП с маршруткой пострадали три человека, видео

15 ноября 2016, 07:31
Устанавливаются обстоятельства аварии.

В дежурную часть Госавтоинспекции накануне поступила информация o ДТП, которое произошло в Центральном округе Омска на проспекте Карла Маркса.

Предварительно установлено, что в районе дома №16 на проспекте Карла Маркса столкнулись Renault Logan под управлением мужчины 1963 года рождения и пассажирский микроавтобус Ford Transit, двигавшийся по маршруту №350, которым управлял мужчина 1979 года рождения.

В результате произошедшей аварии травмы получили пассажиры микроавтобуса Ford Transit - две женщины 1967 и 1965 годов рождения - и мужчина, управлявший автомобилем Renault Logan. Кроме того, отмечается, что у водителей признаков опьянения не выявлено.

В ходе дальнейшей прoверки полицейские установят все причины и oбстоятельства произошедшего ДТП.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/chp55

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