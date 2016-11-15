В Омске у девушки обнаружили выдающуюся часть тела

Стало известно, что омичка Екатерина Пузикова стала рекордсменкой России.
Информацию о присвоении титула «Наибольшая длина ступни у женщины в России» сообщает сайт
Длина ступни у жительницы Омска 23-летней Екатерины составляет 302 миллиметра, что соответствует 47-му размеру обуви.
Фотографии, размещенные на личной странице в социальных сетях, указывают на то, что молодая омичка ведет активный образ жизни и, возможно, состояла в команде баскетбольного клуба «Сибирский нефтяник».
Фото сверху: иллюстрация
Фото в тексте: knigarekordovrossii.ru, vk.com/kate08101993