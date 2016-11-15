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В Омске у девушки обнаружили выдающуюся часть тела

15 ноября 2016, 10:34
Установлен рекорд России.

Стало известно, что омичка Екатерина Пузикова стала рекордсменкой России.


Информацию о присвоении титула «Наибольшая длина ступни у женщины в России» сообщает сайт Книги рекордов России в рубрике «Самые новые рекорды».


Длина ступни у жительницы Омска 23-летней Екатерины составляет 302 миллиметра, что соответствует 47-му размеру обуви.


Фотографии, размещенные на личной странице в социальных сетях, указывают на то, что молодая омичка ведет активный образ жизни и, возможно, состояла в команде баскетбольного клуба «Сибирский нефтяник».



Фото сверху: иллюстрация
Фото в тексте: knigarekordovrossii.ru, vk.com/kate08101993

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