Сказочное путешествие по путевке «Все включено»

Комплекс «Сказка» приглашает погрузится в лучшие традиции загородного отдыха по акции* «Все включено».
За время своего существования комплекс «Сказка» стал для омичей местом незабываемого отдыха самого высокого уровня, как в компании друзей, так и в кругу семьи. В «Сказке» созданы все условия и для активного, спокойного и расслабляющего отдыха.
С 7 по 30 ноября вы можете отправится в сказочное путешествие по программе «Все включено». В стоимость путевки входит:
- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
- посещение аквапарка;
- детская комната;
- мангальная зона;
- бильярд и настольный теннис;
- массаж рук в SPA-салоне;
- аквариум.
Напомним, что КЗО «Сказка» находится всего в 30 километрах от города Омска, в экологически чистой зоне. Это свежий хрустальный воздух соснового бора, живописные пейзажи из вековых елей и сосен. Природные живые звуки природы снимут напряжение, наполнят положительной энергией и силой, подарят Вам спокойствие и блаженство.
Срок действия акции «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» с 07.11.2016 – 30.11.2016 года и только в будние дни. Подробно об условиях акции можно узнать по телефону: 90-04-70.
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