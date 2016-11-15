Сказочное путешествие по путевке «Все включено»

Комплекс «Сказка» приглашает погрузится в лучшие традиции загородного отдыха по акции* «Все включено».



За время своего существования комплекс «Сказка» стал для омичей местом незабываемого отдыха самого высокого уровня, как в компании друзей, так и в кругу семьи. В «Сказке» созданы все условия и для активного, спокойного и расслабляющего отдыха.