Санаторий "Рассвет" частично остался без отопления из-за долга 1,2 млн

Санаторий «Рассвет», несмотря на образовавшуюся задолженность перед поставляющей тепло компанией, все-таки был подключен к теплоснабжению с начала отопительного сезона в этом году. По словам Олега Хилько, директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «Омск РТС», большую роль в этом сыграла социальная значимость объекта. При этом руководство санатория гарантировало своевременную оплату долга. По истечение некоторого времени, все же был произведен один платеж в пользу управляющей компании на сумму 100 тыс рублей.