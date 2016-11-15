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Санаторий "Рассвет" частично остался без отопления из-за долга 1,2 млн

15 ноября 2016, 15:07
Предприняты крайние меры.

С 15 ноября АО «Омск РТС» провело частичное ограничение подачи тепловой энергии ООО «Сибриэлтинвест» (санаторий «Рассвет»), долг которого составляет 1,2 млн рублей. Проведено ограничение вентиляции в лечебном корпусе, сообщает пресс-служба профильной компании.

На объектах санатория по адресу г. Омск, ул. Правый берег Иртыша, 153 , а именно жилом корпусе, насосной станции минеральной воды, лечебном корпусе, физиолечебнице и 2-этажной пристройке к жилому корпусу, образована задолженность с мая 2016 года.

Стоит отметить, что в физиолечебнице во время прошлого отопительного сезона также производилось ограничение системы вентиляции.

Санаторий «Рассвет», несмотря на образовавшуюся задолженность перед поставляющей тепло компанией, все-таки был подключен к теплоснабжению с начала отопительного сезона в этом году. По словам Олега Хилько, директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «Омск РТС», большую роль в этом сыграла социальная значимость объекта. При этом руководство санатория гарантировало своевременную оплату долга. По истечение некоторого времени, все же был произведен один платеж в пользу управляющей компании на сумму 100 тыс рублей.

- Конечно, мы не оставим санаторий без тепла и горячей воды. Произведено лишь частичное ограничение подачи ресурса, - сообщил директор тепловой организации.

Следует напомнить, что ограничение подачи ресурса – это крайняя мера, применяющаяся к организациям, в тот момент, когда договориться с руководством предприятия-должника невозможно.

Справка:
За три квартала 2016 года профильной компанией произведено 183 ограничения в отношении юрлиц.

Кроме этого, в суд направлены 261 исковое заявление на общую сумму 193,9 млн рублей; удовлетворены в суде 190 исков на сумму 78,3 миллионов рублей.

Дебиторская задолженность на 1 ноября составила 618,2 миллионов рублей, что выше показателей на 1 января 2016 года на 151,4 миллионов рублей, или 32,4 процентов.

В сфере промышленности – задолженность составляет 17 млн рублей, в сфере строительства – 32,6 млн рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 33,3 млн рублей

Одним из самых больших размеров перед ОА «Омск РТС» имеет организация, финансируемая из бюджета минобороны России - АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Размер долга 32,3 млн рублей.


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