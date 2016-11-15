Российский истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Средиземном море

С российским палубным истребителем МиГ-29К произошло авиационное происшествие в Средиземном море. Самолет в ходе тренировочных полетов при заходе на посадку на крейсер "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию, сообщает "
В ведомстве изданию сообщили, что причиной происшествия стала техническая неисправность истребителя МиГ-29К. Кроме того, отмечается, что пилот катапультировался, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Силами поисково-спасательной службы летчика доставили на борт крейсера "Адмирал Кузнецов".
Также в Минобороны заявили, что корабельная авианосная группа РФ в Средиземном море, несмотря на инцидент с МиГ-29К, действует по плану. Таким образом, полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами.
Накануне в понедельник, 14 ноября, информация о происшествии, случившимся с МиГ-29К, появилась на американских информационных ресурсах. Сайт телеканала FoxNews сообщил о вылете с палубы крейсера "Адмирал Кузнецов" трех самолетов, один из которых вскоре запросил разрешение на разворот и последующую посадку, но выполнить последний маневр истребитель не успел, рухнув в воду.
Фото (иллюстрация): mil.ru