Российский истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Средиземном море

Накануне в понедельник, 14 ноября, информация о происшествии, случившимся с МиГ-29К, появилась на американских информационных ресурсах. Сайт телеканала FoxNews сообщил о вылете с палубы крейсера "Адмирал Кузнецов" трех самолетов, один из которых вскоре запросил разрешение на разворот и последующую посадку, но выполнить последний маневр истребитель не успел, рухнув в воду.