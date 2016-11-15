Пьяный омич за взятку в 50 тыс сотруднику ДПС пойдет под суд

По данным, размещенным на сайте регионального следственного комитета, уголовное дело, которое было возбуждено по материалам УМВД, в отношении жителя Саргатского района, подозреваемом в преступлении по ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки сотруднику полиции), передано в суд.
Ранее: 48-летний автомобилист, будучи задержанным в октябре этого года в р.п. Саргатское в состоянии алкогольного опьянения сотрудником дорожно-патрульной службы за рулем автотранспортного средства ВАЗ-21065, попытался решить вопрос денежным способом. В процессе работы следователей установлено, в то время, когда пьяный водитель был отстранен от управления авто, и сотрудник ДПС заполнил протокол об административном правонарушении, влекущее за собой наложение штрафа в размере 30-ти тысяч рублей, автомобилист предложил полицейскому взятку в размере 50-ть тысяч рублей за то, что официальная бумага будет уничтожена.
Полицейский отказался принимать деньги, сообщив об инциденте в правоохранительные органы.
Отмечается, что в настоящее время, уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику правоохранительных органов вместе с обвинительными документами от прокурора передано в районный суд с целью его дальнейшего рассмотрения.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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