Пьяный омич за взятку в 50 тыс сотруднику ДПС пойдет под суд

Ранее: 48-летний автомобилист, будучи задержанным в октябре этого года в р.п. Саргатское в состоянии алкогольного опьянения сотрудником дорожно-патрульной службы за рулем автотранспортного средства ВАЗ-21065, попытался решить вопрос денежным способом. В процессе работы следователей установлено, в то время, когда пьяный водитель был отстранен от управления авто, и сотрудник ДПС заполнил протокол об административном правонарушении, влекущее за собой наложение штрафа в размере 30-ти тысяч рублей, автомобилист предложил полицейскому взятку в размере 50-ть тысяч рублей за то, что официальная бумага будет уничтожена.