Путин и Трамп поговорили о нормализации отношений между Россией и США

По взаимной договоренности состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава российского государства еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации вопросов, озвученных в ходе предвыборной кампании. Со стороны России, отметил Путин, есть готовность выстраивать диалог с новой командой Белого Дома на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
В ходе телефонной беседы Путин и Трамп отметили нынешнее крайне неудовлетворительное состояние российско-американских отношений. Стороны высказались в пользу совместной работы по их нормализации. Круг вопросов, по которому необходимо достигнуть конструктивного взаимодействия, широк. В частности, подчеркнута важность создания надежной основы для двухстороннего сотрудничества в торгово-экономическом секторе в интересах обоих стран.
Кроме этого, в ходе телефонного разговора, стороны разделили мнение, что необходимо объединить усилия в борьбе с общим врагом №1: «международным терроризмом и экстремизмом». В частности, в Сирии.
Телефонные контакты лидеров двух стран продолжатся. В перспективе будет предусмотрена личная встреча.
Фото: kremlin.ru