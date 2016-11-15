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Путин и Трамп поговорили о нормализации отношений между Россией и США

15 ноября 2016, 15:29
Телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов.

По взаимной договоренности состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации вопросов, озвученных в ходе предвыборной кампании. Со стороны России, отметил Путин, есть готовность выстраивать диалог с новой командой Белого Дома на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

В ходе телефонной беседы Путин и Трамп отметили нынешнее крайне неудовлетворительное состояние российско-американских отношений. Стороны высказались в пользу совместной работы по их нормализации. Круг вопросов, по которому необходимо достигнуть конструктивного взаимодействия, широк. В частности, подчеркнута важность создания надежной основы для двухстороннего сотрудничества в торгово-экономическом секторе в интересах обоих стран.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора, стороны разделили мнение, что необходимо объединить усилия в борьбе с общим врагом №1: «международным терроризмом и экстремизмом». В частности, в Сирии.

Телефонные контакты лидеров двух стран продолжатся. В перспективе будет предусмотрена личная встреча.


Фото: kremlin.ru

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