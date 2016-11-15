Путин и Трамп поговорили о нормализации отношений между Россией и США

Глава российского государства еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации вопросов, озвученных в ходе предвыборной кампании. Со стороны России, отметил Путин, есть готовность выстраивать диалог с новой командой Белого Дома на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.