Прокуратура проверит Омскоблавтотранс после лобового ДТП с 5 погибшими



О дорожно-транспортном происшествии в Нижнеомском районе, о котором стало известно 12 ноября около 10 утра, ранее сообщал портал Gorod55. По предварительной информации, на трассе Муромцево-Омск водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», находящегося в ведении «Омскоблавтотранса», совершил обгон снегоуборочной техники, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в инкассаторский автомобиль, двигавшийся по встречке.

В результате аварии погибли пять человек – оба водителя и три пассажира. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, находятся в хирургическом отделении Муромцевской районной больницы. Людей зажало в автомобиле, и спасатели МЧС деблокировали двери. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали восемь единиц спецтехники, работали 18 человек.