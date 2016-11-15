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Прокуратура проверит Омскоблавтотранс после лобового ДТП с 5 погибшими

15 ноября 2016, 11:09
Выездная внеплановая проверка.

Накануне прокуратура Омской области согласовала проведение выездной внеплановой проверки соблюдения требований лицензии АО «Омскоблавтотранс», осуществляющем автомобильные пассажироперевозки. Проверка инициирована по заявлению областного УГАДН и связана с ДТП на трассе Муромцево-Омск, в котором погибло пять человек.


О дорожно-транспортном происшествии в Нижнеомском районе, о котором стало известно 12 ноября около 10 утра, ранее сообщал портал Gorod55. По предварительной информации, на трассе Муромцево-Омск водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», находящегося в ведении «Омскоблавтотранса», совершил обгон снегоуборочной техники, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в инкассаторский автомобиль, двигавшийся по встречке.
В результате аварии погибли пять человек – оба водителя и три пассажира. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, находятся в хирургическом отделении Муромцевской районной больницы. Людей зажало в автомобиле, и спасатели МЧС деблокировали двери. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали восемь единиц спецтехники, работали 18 человек.


В числе возможных причин аварии предварительно названо снежное облако, поднятое на дороге уборочной техникой и затруднившее видимость. На сегодня открыто уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть более двух человек.


В проверке деятельности «Омскоблавтотранса» оценят наличие ответственных за безопасность дорожного движения, контролеров техсостояния транспорта, также водителей с правом управления соответствующими категориями автобусов, уровень организации и проведения медосмотров, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Иные вопросы, связанные с лицензионными требованиями к деятельности «Омскоблавтотранса», также подлежат проверке. И проверка, и ход расследования дела контролирует прокуратура.


Фото: скрин с видео

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