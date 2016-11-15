Прокуратура проверит Омскоблавтотранс после лобового ДТП с 5 погибшими

Накануне прокуратура Омской области согласовала проведение выездной внеплановой проверки соблюдения требований лицензии АО «Омскоблавтотранс», осуществляющем автомобильные пассажироперевозки. Проверка инициирована по заявлению областного УГАДН и связана с ДТП на трассе Муромцево-Омск, в котором погибло пять человек.
О дорожно-транспортном происшествии в Нижнеомском районе, о котором стало известно 12 ноября около 10 утра, ранее сообщал портал Gorod55. По предварительной информации, на трассе Муромцево-Омск водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», находящегося в ведении «Омскоблавтотранса», совершил обгон снегоуборочной техники, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в инкассаторский автомобиль, двигавшийся по встречке.
В результате аварии погибли пять человек – оба водителя и три пассажира. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, находятся в хирургическом отделении Муромцевской районной больницы. Людей зажало в автомобиле, и спасатели МЧС деблокировали двери. Всего в ликвидации последствий ДТП задействовали восемь единиц спецтехники, работали 18 человек.
В числе
В проверке деятельности «Омскоблавтотранса» оценят наличие ответственных за безопасность дорожного движения, контролеров техсостояния транспорта, также водителей с правом управления соответствующими категориями автобусов, уровень организации и проведения медосмотров, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Иные вопросы, связанные с лицензионными требованиями к деятельности «Омскоблавтотранса», также подлежат проверке. И проверка, и ход расследования дела контролирует прокуратура.
Фото: скрин с видео